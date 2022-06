Premier salon neuchâtelois consacré aux femmes entrepreneures

« Avoir du soutien quand on entreprend, c’est très difficile ». C’est à partir de ce constat que Mélanie Mutombo, Jane Nzeza et Ornella Alomba ont décidé de fonder une association pour venir en aide aux femmes voulant se lancer dans l’entrepreneuriat. Intitulée F.ame, pour « Femmes Fabuleuses Ambitieuses et Motivées à Entreprendre », l’association organise ce samedi à Neuchâtel le premier salon dédié aux femmes entrepreneures, même si les fondatrices assurent qu’il sera ouvert à tout le monde. L’événement se tiendra au Neuchâtel City Hôtel.

« Certaines de nos membres vendent des produits, d’autres des services, donc nous voulions organiser un événement englobant le tout », explique Mélanie Mutombo, qui revient également sur les différents obstacles auxquels elles doivent faire face lors du lancement d'un business :