Le théâtre « à la fresh »

Une nouvelle formule pour le Fête du théâtre neuchâtelois. La manifestation se tient samedi et dimanche à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds après deux ans d’absence et sous le slogan « à la fresh ». Vingt-deux spectacles de 30 minutes maximum sont présentés à l’ABC et au TPR à La Chaux-de-Fonds ainsi qu’au Pommier et au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Tous les spectacles sont gratuits et sans réservations. Les comédiennes Françoise Boillat et Garance La Fata, membres de Théâtre ProNE, qui a mis sur pied cette édition en collaboration notamment avec les directeurs de théâtres, étaient les invitées de La Matinale vendredi.