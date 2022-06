Accompagner les propriétaires dans la transition énergétique

Vous voulez installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de votre maison, mais vous ne savez pas par quel bout commencer. Vers quelles entreprises se tourner, combien ça coûte, quelle est la bonne puissance ? Prendre les propriétaires immobiliers par la main et les aiguiller dans leur démarche. C’est ce que propose GROUP-IT de la HES-SO Valais. Les communes de Neuchâtel et Milvignes se sont associées avec ce service d’accompagnement et proposent deux séances d’informations destinées à leurs habitants. Mardi 7 juin à l’Université de Neuchâtel et mercredi 8 juin au théâtre de Colombier, à 18h30 dans les deux cas. Devis, démarches administratives ou encore recherche de subventions seront abordés.

Et s’il est souvent question de poser des panneaux sur les toitures, les façades des bâtiments peuvent aussi très bien les accueillir, comme l’explique Stéphane Genoud, professeur à la HES-SO Valais et fondateur de GROUP-IT.