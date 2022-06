La Communauté du savoir renouvelle son accord

Les établissements de la Communauté du savoir (Cds) renouvellent leur collaboration. La coopération transfrontalière franco-suisse qui regroupe sept établissements d’enseignement supérieur et de recherche : la Haute École Arc (HE-Arc), la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP-BEJUNE), et l’Université de Neuchâtel (UniNE), l’université de Franche-Comté (uFC), l’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques (SUPMICROTECH-ENSMM) et l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), ont annoncé ce mercredi avoir reconduit leur accord de consortium, signé en 2019, pour trois ans. Ce renouvellement marque « la volonté de poursuivre et renforcer les coopérations franco-suisses dans l’Arc jurassien en matière de formation, de recherche et d’innovation ».

La Cds octroie des financements pour des projets de coopération entre ses membres et soutient la mobilité transfrontalière des étudiants qui veulent effectuer un stage dans un autre établissement du réseau. Près d’une quarantaine de stages et de projets ont été soutenus par l’organisme depuis sa création en 2014. /comm-fwo