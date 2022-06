Ins : un mort dans une collision frontale

Collision frontale fatale à Ins. Ce mercredi matin, vers 7 heures, une voiture circulait sur la Murtenstrasse en direction de Sugiez et au même moment, un camion arrivait en sens inverse. Selon le communiqué de la police bernoise et pour des raisons encore inconnues, les deux véhicules sont entrés en collision frontale. Le conducteur de la voiture, grièvement blessé, a dû être désincarcéré. Malgré la prise en charge des forces d’interventions et des témoins de l’accident avant eux, il est décédé sur les lieux. Le chauffeur du camion a quant à lui été légèrement blessé et conduit à l’hôpital en ambulance.

Des indices concrets existent quant à l'identité du défunt, mais son identification formelle n'a pas encore été effectuée, selon les forces de l'ordre. Outre la Police cantonale bernoise, deux équipes d'ambulanciers et une de la Rega sont intervenues. Afin de permettre les travaux liés à l'accident, la Murtenstrasse a dû être complètement fermée pendant plusieurs heures. Une déviation du trafic a été mise en place par les sapeurs-pompiers. Une enquête concernant l'accident a été ouverte par la Police cantonale bernoise sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. /comm-lyg