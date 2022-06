Femmes et migration au Péristyle

Elles sont venues d’Italie, d’Afghanistan, du Sri Lanka ou du Burundi. Elles racontent leur voyage, parfois long et difficile et leur établissement en Suisse dans un livre et une exposition.

« Migration – Voix de femmes » est à voir jusqu’au 11 juin au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. À travers des textes, des photographies et des infographies, le public fera la connaissance d’Anna, Maryam, Zaira ou Thérèse.

Il y aussi Sayanthini. Elle a quitté le Sri Lanka pour rejoindre son futur mari en Suisse. Elle a tout juste vingt ans quand elle arrive à La Chaux-de-Fonds en 1997. Son voyage aura été long, très long. Il commence par plusieurs mois d’attente à Colombo, puis à Bangkok et une nuit de prison à l’aéroport Charles de Gaulles. La France décide de la renvoyer à son point de départ, la capitale sri-lankaise. La seconde tentative, par Munich, une semaine plus tard sera la bonne.

Les premiers temps en terre promise sont difficiles pour la jeune femme. Il lui faudra du temps, près de 4 ans et deux enfants, pour prendre ses marques, oser sortir de la maison et prendre son destin en main. L’association RECIF lui a été d’une grande aide. Elle y apprend le français, la confiance en soi et tisse des relations.

Sayanthini a pris la parole à l’occasion du vernissage de l’exposition « Migration – Voix de femmes », mercredi en fin d’après-midi à Neuchâtel. Elle avait un message à faire passer :