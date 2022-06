Bilan réjouissant et perspectives mitigées pour l’Interprofession du Gruyère

Enfin, 2022 sonne le glas de la traite robotisée dans la production du gruyère. Cette technique est soupçonnée de rancir le fromage. Une décision demandant son abandon avait été prise le 2 juillet 2012. Les producteurs avaient dix ans pour s’y conformer.





Nuages à l’horizon

Après des années record en 2020 et 2021, les perspectives ces prochains mois s’annoncent plus modestes. Le premier trimestre 2022 a enregistré un recul des exportations d’environ 10%. « L’Europe tourne au ralenti avec la guerre en Ukraine, et le renchérissement n’est pas propice à la consommation », constate Philippe Bardet. Il n'y a guère que les ventes aux Etats-Unis qui maintiennent le cap et permettent de limiter la casse. /dsa