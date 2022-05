Arrêts cardiaques : réseau de répondants bénévoles

Accompagnement du 144

Les bénévoles devront être âgés d'au moins 18 ans et être en possession d’un certificat reconnu de qualification pour la réanimation et la défibrillation. En cas de besoin, le premier répondant est alerté par la centrale 144 via l'application first responders Neuchâtel.

S’il se trouve près du lieu de l’incident, il peut valider l'alarme, se rendre sur place et effectuer les premiers gestes de secours (massage cardiaque ou utilisation d’un défibrillateur si présent à proximité) en attendant l’arrivée des secours professionnels. Il est en tout temps accompagné par un régulateur de la Centrale 144.

L’application déployée dans le canton de Neuchâtel permettra également à toute organisation ou personne détentrice d’un défibrillateur de le mettre à disposition de la collectivité en l’annonçant sur le site. Ce concept s’ajoute au dispositif de secours professionnel actif dans le canton.

Le Service cantonal de la santé publique a confié à l’École supérieure d’ambulancier et soins d’urgence romande (ES ASUR), située au Mont-sur-Lausanne (VD), la mission d’assurer le suivi des bénévoles et des défibrillateurs annoncés. Cette institution remplit déjà cette mission pour le canton de Vaud. /ATS-comm-elc