Une équipe gagnante pour promouvoir La Chaux-de-Fonds

Il y a six mois, la Ville de La Chaux-de-Fonds a annoncé le retour d’un Service de l’économie dans la Métropole horlogère. Pour piloter cet organe, elle a engagé deux personnes : Alessandro Arcieri et Andreas Jurt. Le 1er est engagé à 70%. Il s’occupe de renouer le contact avec les entreprises déjà établies sur le territoire communal. Andreas Jurt a un mandat externe à hauteur de 50%. Il a pour mission d’aller chercher des entreprises hors canton, mais aussi de faire venir de nouveaux habitants à La Chaux-de-Fonds. Deux missions et deux profils qui se complètent. Alessandro Arcieri et Andreas Jurt étaient les invités de La Matinale lundi.