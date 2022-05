Fête des vendanges : une gestion vaudoise pour les postes médicaux avancés

Le dispositif sanitaire de la Fête des vendanges change de mains. Avec le départ à la retraite de son ancien responsable, la Ville de Neuchâtel a décidé d’en confier la gestion à l’entreprise spécialisée Bluefires. Cette société, basée à Yverdon-les-Bains, est bien connue en Suisse romande dans le domaine du préhospitalier, du renfort d’ambulance et de la garde médicale durant les manifestations.

Bluefires n’est pas nouvelle dans les rouages de la Fête des vendanges, puisque l’entreprise était déjà chargée du transport des blessés à l’hôpital.

La société a accepté d’étendre son mandat avec les mêmes conditions que son prédécesseur. Elle dispose d’une même enveloppe de 60'000 francs pour défrayer une trentaine de collaborateurs durant les trois jours de l’événement.







Un concept sanitaire rodé

Le dispositif sanitaire repose sur trois postes médicaux avancés (PMA), placés stratégiquement autour du périmètre de la fête. Lorsqu’un appel est reçu par la centrale du 144, le message est transmis à une sous-centrale spécialement dédiée à la manifestation. Le poste médical avancé le plus proche est ainsi sollicité. Une patrouille est envoyée pour soigner le patient sur place ou pour le ramener au poste. Chaque PMA dispose d’une ambulance et de ses ambulanciers, d’infirmiers et de samaritains. Un médecin fait une ronde entre les trois postes pour traiter les cas plus techniques. En tout, une trentaine de personnes assurent le service durant les trois jours de fête. /dsa