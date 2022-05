La sarracénie, une plante carnivore sous surveillance

Une plante carnivore originaire d’outre-Atlantique dans les tourbières suisses, c’est la sarracénie. Implantée par l’homme il y a une centaine d’années, elle commence çà et là à prendre ses aises et à faire de la concurrence à la flore indigène. Présentation de cette plante mangeuse d’insectes et qui aime les milieux humides avec Sébastien Tschanz, collaborateur scientifique au Service de la faune, de la forêt et de la nature du canton de Neuchâtel :