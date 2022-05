Arnaud Bédat se replonge dans l’affaire de l’Ordre du Temple solaire

Arnaud Bédat raconte ses souvenirs dans un documentaire sur les massacres de la secte de l’Ordre du Temple solaire. Le journaliste jurassien et deux de ses confrères français servent de fil rouge à la série en quatre épisodes produite par l’équipe qui a réalisé le documentaire Netflix sur l’affaire Grégory. Arnaud Bédat, Gilles Bouleau et Bernard Nicolas avaient écrit deux livres, à l'époque, sur les suicides collectifs de l’OTS, « Les chevaliers de la mort » paru en 1996 et « L’Ordre du Temple solaire : les secrets d’une manipulation » édité en 2000.

Les massacres liés à la secte ésotérique de l'OTS ont causé la mort de 74 personnes entre 1994 et 1997 en Suisse, en France et au Canada lors d’un délirant « transit vers Sirius ». La série télévisée basée sur des images d’archives sera diffusée les 17 juin et 24 juin sur TMC, une chaîne du groupe TF1. Arnaud Bédat ne cache pas qu’il a été surpris d’être sollicité pour participer à un documentaire sur l’Ordre du Temple solaire :