Les coulisses de l’œuvre théâtrale de Dürrenmatt

Un peintre dramaturge



Dans son œuvre théâtrale, l’écrivain et peintre ne se limite pas à refléter le possible destin du monde, il réalise aussi de nombreux dessins de scènes et de personnages. Il disait qu’il devait d’abord « voir » un personnage avant de pouvoir écrire sur lui, multipliant parfois les esquisses avant de lui trouver sa forme définitive.

Dürrenmatt s’inspire parfois de modèles littéraires et développe le texte de ses pièces à partir de dialogues avec les acteurs, comme lorsqu’il travaillait au théâtre de Bâle. L'exposition explore la genèse de son œuvre théâtrale en présentant des peintures, des dessins, des photos ou des vidéos. Le théâtre est d’ailleurs un thème récurrent dans le reste de l'œuvre de l'artiste, explique Julia Röthinger.