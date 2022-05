Réaménagement affiné pour la zone piétonne

C’est un succès. Le plan d’action lancé l’été dernier pour renforcer l’attractivité du centre-ville de Neuchâtel est salué par la population comme par les milieux concernés. Les autorités communales annoncent mercredi matin les résultats d’une enquête à ce sujet, menée par la Haute école Arc.

En 2021, lors de la belle saison, la Ville avait mis en place un réaménagement temporaire destiné à rendre le cœur de Neuchâtel plus sûr et plus convivial. Parmi les mesures phares : l’installation de neuf bancs pivotants, la mise en place d’espaces de détente végétalisés, la création de places de stationnement pour les livraisons, les cyclistes et les personnes en situation de handicap, et un strict respect des interdictions d’accès au centre-ville pour les véhicules à moteur, hors des heures de livraison.





Dispositif jugé utile

Un plan qui a convaincu. Selon l’étude, ces aménagements sont jugés utiles (49%) voire très utiles (29%) par une large majorité de la population interrogée. Celle-ci est également d’avis que le dispositif mérite d’être pérennisé. Du côté des associations et groupes d’intérêt, l’adhésion est encore plus nette, puisqu’elle atteint 86% d’avis favorables.

Fort de ce constat, le Conseil communal reconduit donc ce dispositif pour l’été 2022. Cela dit, il sera modifié en tenant compte des remarques formulées pendant la phase-test. Par exemple, les fameux bancs pivotants, appréciés mais critiqués, vont être conservés tout en étant modifiés, en consultant notamment les représentants des malvoyants de l’association Centrevue. Pour tenir compte des besoins en places de livraison, les rues du Concert, de l’Oratoire et de la Raffinerie vont être fermées à la circulation et réaffectées pour les livreurs. Des emplacements seront également consacrés aux livraisons à la rue de l’Ecluse et de la Promenade-Noire. De nouvelles places seront créées à la rue des Fausses-Brayes.





Les cyclistes ne sont pas oubliés

En ce qui concerne la mobilité douce, plusieurs dizaines de places de stationnement pour vélos vont être installées aux abords de la zone piétonne. Et un nouvel itinéraire cyclable à l’écart du trafic va relier Cormondrèche, Corcelles, Peseux, Serrières et le centre-ville. Une campagne de sensibilisation aux différentes formes de mobilité sera lancée.

L’entrée en vigueur de ces changements est prévue pour le 2 août. Certaines de ces mesures vont être concrétisées plus tard dans la saison, comme l’installation des nouveaux bancs. /comm-jhi