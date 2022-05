Lâché par la Fédération suisse, Neuchâtel n’organisera pas les mondiaux de minigolf

D’après le comité d’organisation neuchâtelois, Swiss Minigolf n’a tout à coup plus voulu assumer l’entier du risque de déficit concernant les investissements lui incombant (environ 80'000 francs, selon le comité). Elle a alors demandé au club d’en assumer la moitié. Une requête impossible à satisfaire pour la structure du littoral qui devait déjà prendre en charge entre 100’000 et 125'000 francs d’investissements pour les infrastructures sportives.

Si la déception est grande, le travail fourni reste. Le club de minigolf de Neuchâtel ne ferme pas la porte à une nouvelle candidature ces prochaines années pour des mondiaux. Un événement qui attire entre 16 et 18 équipes du monde entier et environ 400 joueurs. De plus, le projet de réfection du parcours sera, lui, mené à bien quoiqu’il en soit. Une mise à neuf qui permettra également d’accueillir des compétitions plus modestes, comme les championnats suisses ou européens. /rgi