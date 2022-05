L'Abbaye de Buttes n’aura pas lieu

Les Butterans restent orphelins de leur Abbaye. L’événement qui devait se tenir du 4 au 6 juin est annulé pour la troisième année consécutive. Si 2020 et 2021 ont pâti du Covid, 2022 souffre du manque de bénévoles. Les sociétés locales n’ont pas réussi à mobiliser suffisamment de forces vives pour compléter les plus de cent tournus nécessaires pour assumer les trois jours de fête. Malgré une dernière tentative avec un appel aux autres sociétés vallonnières, le nombre d’inscrits est resté insuffisant. Dans un communiqué ce jeudi, le comité de l’Abbaye de Buttes explique donc se résoudre « la mort dans l'âme » à renoncer à l’événement. Les organisateurs ajoutent que « les sociétés locales se réuniront à l'automne pour discuter de l'avenir et du format à donner à cette fête ».

Fondée en 1780, l’Abbaye de Buttes était une fête de tir. Avec les années, cette manifestation est devenue une fête villageoise, toujours agendée le week-end du premier dimanche de juin. /comm-rgi