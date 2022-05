Le Grand Conseil enterre la pétition sur le Centre nordique de La Vue-des-Alpes

Le Grand Conseil neuchâtelois défend le site éolien du Crêt-Meuron. Il a rejeté mardi par 81 voix contre 2 et 13 abstentions la pétition intitulée Non à la disparition du Centre nordique de La Vue-des Alpes, déposée en 2020 et accompagnée de 9'000 signatures. Le texte demandait que le site éolien soit déplacé en un autre lieu à définir pour ne pas mettre en péril les activités sportives et touristiques du lieu.

Pour la majorité des députés, des efforts ont été faits pour aller dans le sens des pétitionnaires. La quasi-totalité des pistes de ski, de ski de fond et de raquettes pourra être conservée. Le projet a été revu en ce sens. Trois éoliennes ont été déplacées et trois autres seront arrêtées durant l’ouverture des pistes. Ce compromis entraîne une baisse de production qui passera de 23 GWh/an à 11 GWh/an et qui permettra tout de même d’assurer l’approvisionnement d’environ 7'000 personnes, soit la moitié de la population du Val-de-Ruz. Les solutions trouvées n'ont pas complètement fait l'unanimité notamment au sein du groupe POP.