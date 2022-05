Hôtel de luxe à Maison Monsieur

Ils ont visité Maison Monsieur en hiver et y ont vu leur futur projet d’eco-luxury hôtel. Les co-directeurs de Definitly Different sont dans les starting-blocks pour démarrer des travaux sur les rives du Doubs. Ils se présentent comme des créateurs de destinations et d’émotions. Pour Maison Monsieur, ils ont vu les choses en grand : 20 à 25 chambres dans un hôtel-restaurant sur lequel ils envisagent d’accrocher 4 à 5 étoiles. Avant d’accueillir les premiers clients, il faut rénover, détruire et rebâtir. Un chantier estimé entre 8 et 10 millions de francs. L’enveloppe de l’ancien hôtel ne connaitra que des petites transformations. Le dortoir, à quelques mètres de là, sera en revanche détruit et reconstruit. Les deux immeubles conserveront leur volume. Emilien Sommier, co-directeur de Definitly Different :