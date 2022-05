Le ballon rond au féminin : c’était le thème de 3e mi-temps lundi. L’Association neuchâteloise dispose d’une commission en charge de développer le football chez les filles. Et la mayonnaise semble prendre. Le sujet devient de plus en plus d’actualité. Membre de la commission ad hoc, avec Sabrina Robert et Dora Marques-Lopes, Jean-Pierre Marcon en parle dans le cadre de notre rubrique consacrée au football régional.