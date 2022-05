Loris : « Je suis très fier »

« J’ai tout gagné avec The Voice ». Loris, rappeur neuchâtelois, ne cache pas sa joie au téléphone ce dimanche matin. Il n’a pourtant pas gagné la finale de la compétition samedi soir. C’est Nour, 16 ans, qui a conquis le public pour devenir la plus belle voix de l’émission. Le chanteur de 18 ans a pu représenter la Suisse pour la première fois à ce stade de la compétition. Il a aussi porté le rap, grâce à deux prestations : « Lose Yourself » d’Eminem, puis « La lune » de Bigflo & Oli, en duo avec les deux frères. Deux moments remplis d’émotions: