Le Beau-Rivage souhaite attirer une clientèle jeune et locale

Plus de Neuchâtelois et plus de jeunes. Les objectifs de l’hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel sont clairs. L’établissement cinq étoiles, qui a changé de mains en novembre 2021, s’est désormais positionné sur son avenir. La volonté de maintenir un tel hôtel était claire depuis le début pour le groupe basé à Singapour, nouveau propriétaire des lieux. Désormais, c’est avec la population locale que l’établissement veut évoluer, tout en amenant une touche asiatique. La direction souhaite donc permettre aux Neuchâtelois de redécouvrir l’hôtel, grâce à la mise en place de plusieurs services, comme le karaoké ou le spa. Les jeunes auront aussi leur place dans ce cinq étoiles, puisqu’un nouveau bar a été inauguré vendredi, le « New Wolrd Bar », qui doit permettre à tous d’entrer facilement dans le bâtiment depuis le lac. Les prix se veulent « ouverts à tous » dans ce nouveau lieu.