Le Beau-Rivage change de mains

Le Beau-Rivage appartient désormais à un groupe basé à Singapour. Dans un communiqué, l’hôtel annonce mercredi que l’ancien propriétaire Thomas Maeschler a décidé de vendre l’établissement à une société d’ingénierie et d’investissement. Ce nouvel acquéreur s’engage à maintenir le Beau-Rivage en un établissement hôtelier 5 étoiles et souhaite « augmenter son attractivité par des investissements ». L’objectif est d’attirer davantage de touristes à l'hôtel et à Neuchâtel. /comm-aju