Pierre-Daniel Senn, la nouvelle voix romande de l’USAM

Pierre-Daniel Senn est depuis quelques jours le nouveau vice-président de l’USAM, l’Union suisse des arts et métiers. Le directeur et propriétaire d’Automobile Senn a repris le flambeau du Vaudois André Berdoz au sein de la faitière qui représente les intérêts des PME auprès du gouvernement. C’est la première fois qu’un Neuchâtelois accède à ce poste, l’occasion de tisser des liens encore plus étroits avec l’économie de la région. Pierre-Daniel Senn était l’invité de La Matinale.