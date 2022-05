Musique et espéranto se rencontrent aux Brenets

Cet événement réunit sur deux jours des musiciens, des chanteurs, espérantistes ou non de tout le pays, de France et d’ailleurs. On notera la présence d’un trio occitan, de Camerata Cantabile, de l’ensemble FlûtesAuBec et du chœur Caecilia.

Le Svisa Esperanto Koruso sera également de la partie. Ce chœur, outre le fait qu’il chante en espéranto, a la particularité de réunir des chanteurs venus des quatre coins du pays :