Riche programme estival à Evologia

Un soutien inestimable pour le parc

L’association Pro Evologia a pour but de soutenir les activités du parc. Elle s’occupe ainsi de la recherche de fonds et des volets didactiques. Mais Pro Evologia développe également ses propres projets en lien avec les animaux, les végétaux et les êtres humains. Parmi quelques exemples, « Le parc des paillotes » présente des animaux remarquables et peu communs durant six mois. Et une nouvelle construction est en cours : une tour à hirondelles. La structure, d’une hauteur de 5 mètres, supportera une cinquantaine de nichoirs. Evologia se positionne ainsi comme une aire d’accueil pour les animaux en pleine migration.

La main-d’œuvre nécessaire pour réaliser les différents projets est notamment fournie par l’unité de réinsertion du site. /dsa