Non-respect massif d’interdictions de circuler au Locle

Presque 50% d’automobilistes fautifs au Locle. Vendredi 13 mai, la Police neuchâteloise, en collaboration avec la sécurité publique de la Mère commune et l’office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières, a procédé à un contrôle du respect de l’interdiction de circuler entre 5h et 8h sur le chemin des Calames, des Eroges ainsi que sur la Combe-Monterban. Sur 304 véhicules contrôlés, 128 ont été dénoncés pour le non-respect de la signalisation.

L’interdiction de circuler est en lien avec la surcharge de trafic en raison des pendulaires. Les tronçons concernés ne sont pas adaptés au passage d’un grand nombre de véhicules. Les forces de l’ordre préviennent que d’autres contrôles seront effectués. /comm-cwi