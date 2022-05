La crypto décroche, les experts tempèrent

Les cryptomonnaies sont-elles en perte de vitesse ? Depuis le début du mois de mai, les principales devises numériques ont perdu presque 30% de leur valeur. La plus célèbre, le bitcoin, est récemment tombée en dessous des 30'000 dollars alors qu’elle s’échangeait à plus de 65'000 dollars en novembre dernier. Si la sortie de pandémie de Covid-19 laissait présager une reprise, le conflit ukrainien, l'inflation et les interrogations liées à la conjoncture économique sont littéralement en train de plomber le marché des devises numériques.



Pire, la semaine passée, une cryptomonnaie populaire, le LUNA, a vu sa valeur passer de 60 dollars à 18 centimes en 24 heures. Ce lundi, elle ne vaut plus rien ou presque. Il s’agit du plus grand krach de l’histoire des cryptomonnaies et cela pourrait avoir des répercussions sur le long terme. Une autre devise - dite stable - du réseau Terra, le UST a aussi complètement décroché pour passer de 1 dollar à 12 centimes.







Pas de panique



Pour Neuchâtel, qui se présente en place forte de la cryptomonnaie, ce repli soudain du marché des devises numériques n’apparait pas comme un bon signe. Mais selon certains experts, il n’y a pas lieu de paniquer. L’entrepreneur neuchâtelois, spécialiste du domaine, Lionel Jeannerat avance que le marché est intrinsèquement lié au bitcoin, seul système « viable » pour l’instant et que le reste des cryptomonnaies doit être pris avec des pincettes. Il y aurait de nombreuses « arnaques » selon lui et beaucoup de nouveaux arrivants se seraient fait piéger avec les belles promesses de projets qui n’étaient pas fonctionnels.