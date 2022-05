Les Neuchâtelois refusent la création d’une Cour des comptes

Plus de transparence, mais sans Cour des comptes. Les Neuchâtelois ont accepté ce dimanche à 68,2% le contre-projet du Conseil d’Etat à l’initiative cantonale « Pour la création d’une Cour des comptes ». Le texte a lui récolté 32,7% de votes en sa faveur. Toutes les communes ont soutenu le contre-projet. Les soutiens les plus forts viennent d’Enges (76,2% de « oui »), de Lignières (75%) et de Saint-Blaise (73,3%).

L’initiative a récolté le plus de soutien aux Planchettes (42,6% des suffrages), à La Chaux-de-Fodns (35,9%) et à Val-de-Travers (34,5%).

Ce contre-projet propose de réviser les lois sur les subventions et de garantir un plus grand pouvoir et une plus grande indépendance au Contrôle cantonal des finances. Le contre-projet était soutenu par tous les partis politiques et la quasi-unanimité du Parlement cantonal. D'où la satisfaction du conseiller d'Etat en charge des finances.