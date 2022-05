Contresens sur l’autoroute A1

Contresens sur l’autoroute entre Chavornay et Yverdon-les-Bains samedi vers 18 heures. Un conducteur de 79 ans circulait sur l’autoroute A1 de Neuchâtel en direction de Lausanne. Lorsqu’il a constaté qu’il s’était trompé d’itinéraire, il a fait demi-tour peu avant l’échangeur d’Essert-Pittet pour continuer sa route, à contresens, en direction d’Yverdon-les-Bains. Quelques minutes plus tard, l’automobiliste a pu être intercepté par une patrouille de gendarmerie. Le septuagénaire a été dénoncé au Ministère public et son permis de conduire a été saisi sur le champ. Cet événement a nécessité l’intervention de trois patrouilles de la gendarmerie vaudoise. /ats-sma