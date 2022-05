Le monde de l’aviation en fête

À noter encore la présence de SolarStratos avec un stand d’information. L’avion solaire a relié vendredi pour la première fois Payerne et l’aéroport des Éplatures. SolarStratos a bénéficié d’environ 25% de l’énergie fournie par le soleil. L’atterrissage sur une piste plus courte et plus technique a également été parfaitement maîtrisé par Raphaël Domjan, pilote, et Axel Valat, test pilote. Un vol de démonstration de l’avion solaire est prévu ce samedi à 17h, avec un saut en parachute de Raphaël Domjan de l’appareil. /sma