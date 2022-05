Des lycéens neuchâtelois sensibilisent aux problèmes de santé mentale

Finalement, onze affiches ont été sélectionnées pour une mention spéciale.





La santé mentale des jeunes en danger

L’ensemble des œuvres a été affiché au bâtiment Léopold-Robert du Lycée Jean-Piaget lors d’une semaine de prévention en avril dernier. Dans ce même but, Pro Junior Arc jurassien annonce qu’une diffusion dans l’espace public sera réalisée très prochainement. Deux affiches du projet gagnant du concours ont été sélectionnées avec le slogan « Seul·e tu comprends, ensemble on trouvera » et seront diffusées dans différents espaces regroupant des jeunes et sur les réseaux sociaux. Le prix artistique ainsi que les mentions spéciales seront quant à eux mis en avant sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, Pro Junior Arc jurassien souligne qu’après deux années marquées par le Covid-19, faire connaître les ressources d’aide disponibles pour les jeunes revêt d’une importance « toute particulière ». « La santé mentale des jeunes s’est vue grandement fragilisée à la suite des isolements épisodiques et des distanciations sociales. En outre, le climat anxiogène causé notamment par les questions climatiques et par la guerre en Ukraine provoque des craintes chez plus d’un jeune », précise l’association. Pour les organisateurs, ce concours résonnait donc tout particulièrement au vu du contexte actuel. /cde