La Fête de mai s’exporte exceptionnellement

Plus qu’une petite semaine avant la Fête de mai. La 39e édition de la manifestation chaux-de-fonnière aura lieu aux Anciens abattoirs les 20 et 21 mai prochains.



Le déplacement de l'événement qui se tient originellement entre la place du Bois et celle des Marroniers en a surpris plus d'un, mais cette décision a été prise l’an dernier en raison de la situation sanitaire qui exigeait des contrôles renforcés. Même si celle-ci n’est plus d’actualité, l’organisation de la fête était trop avancée pour revenir à la configuration initiale. La Fête de mai aurait nécessité un dispositif de sécurité trop important si les mesures Covid étaient encore d’actualité.