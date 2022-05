Près de 260 foyers neuchâtelois accueillent des réfugiés

Plus de 80% des 848 réfugiés en provenance d'Ukraine et vivant dans le canton de Neuchâtel sont hébergés chez des personnes ou familles d’accueil. Au total, près de 260 foyers ont ouvert leur porte. « Une belle marque de solidarité de la population neuchâteloise », relève le Conseil d’Etat dans un communiqué jeudi.

Pour faciliter la cohabitation et renforcer les échanges, une rencontre en visio-conférence est organisée le 30 mai à l’attention des personnes et familles accueillante en présence notamment de la cheffe du Département de l’emploi et de la cohésion sociale Florence Nater. Une adresse mail spécifique est disponible pour récolter toutes les questions. /comm-ATS-gtr