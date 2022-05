La danse dans toute sa richesse

Quatre jours placés sous le signe de la danse. Fête la danse se tient de jeudi à dimanche dans toute la Suisse. À Neuchâtel, une trentaine de manifestations sont prévues dans divers lieux, notamment des théâtres, des musées, des écoles, des EMS et dans la rue. Le but des organisateurs est de démocratiser, décloisonner et valoriser la danse dans tous les sens du terme. Héloïse Marcacci et Mehdi Berdai, deux des trois coordinateurs de la manifestation dans le canton de Neuchâtel étaient les invités de La matinale jeudi