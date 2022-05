Auvernier classé parmi les plus beaux sites de Suisse

Un lieu à découvrir ou à redécouvrir. Auvernier fera partie de l’itinéraire du Grand Tour de Suisse lancé par Suisse Tourisme et l’Office fédéral de la culture, annoncent jeudi les deux institutions. Aux côtés de La Chaux-de-Fonds et Romainmôtier dans le canton de Vaud, le village a été sélectionné selon des critères précis, comme son histoire, sa structure, son architecture, sa valeur touristique et son caractère typique de la région où il se situe. La liste complète des « beaux sites » est à retrouver sur le site de Suisse Tourisme, ainsi que dans un livre de plus de 300 pages, créé pour l’occasion. /comm-elc