Nouvelle balade sensorielle au Jardin botanique

Les sens, sens dessus dessous au Jardin botanique de Neuchâtel. L’institution inaugure ce samedi les sentiers découvertes permanents « Kaléidoscope » - la nature par les sens. Pourquoi « kaléidoscope » ? Car, explique le jardin botanique dans un communiqué de presse, « au sens figuré il signifie une succession rapide et changeante d’impressions ou de sensations ».

Et c’est ce que le public est invité à vivre. Munis d'une fiche de route, ainsi que de leur goût, leur odorat et leur toucher, en plus de la vue et de l’ouïe, les visiteurs déambulent le long d'un parcours prévu pour petits et grands. L’activité propose une dégustation de plantes, la découverte de l’odeur de la menthe-ananas ou de la menthe-gingembre, le toucher de mousses et de lichens sur les arbres, ou encore des jeux. Prendre le temps, aussi, d’observer la forêt ou d’écouter la prairie, avec des amplificateurs acoustiques.





Botanique et biodiversité accessible pour le tout-public

Cela dans le but de faciliter, pour le tout-public, la découverte de la nature et de l’émerveillement des botanistes devant la faune et la flore. Les explications de Léa Wobmann, médiatrice culturelle au Jardin Botanique à Neuchâtel.