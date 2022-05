La 25e édition du festival Les Jardins Musicaux arrive en août

Le festival se tiendra dans la grange aux concerts d’Evologia à Cernier, le Parc Chasseral, le Parc du Doubs et en tournée, ont indiqué mercredi les organisateurs. Entre musiques d’hier et d’aujourd’hui, instrumentales, vocales, électroniques, rock ou jazz, la programmation reste fidèle à l’esprit d'une manifestation créée par Maryse Fuhrmann et Valentin Reymond en 1998.

L'événement-phare de l’édition sera constitué par la création suisse de la restauration de La Roue, un film muet pharaonique d’Abel Gance sorti en 1923, accompagnée en direct par l’orchestre des Jardins Musicaux conduit par Valentin Reymond. La partition reconstituée de l'œuvre d’une durée de sept heures a été réalisée par Arthur Honegger et Paul Fosse. /ats