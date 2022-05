Une plante carnivore chantante à l’affiche des 20 ans d’Evaprod

Une comédie musicale loufoque aux accents bebop

« La petite boutique des horreurs » est tirée du film éponyme sorti en 1986. Il raconte l’histoire d’un fleuriste, Seymour (Frédéric Brodard) et sa vendeuse Audrey (Florence Annoni). Deux êtres amoureux, mais naïfs. Seymour se fait avoir par une plante carnivore qui devient l’un des personnages principaux et qui réclamera continuellement de la chair humaine pour grandir et exaucer les vœux de son propriétaire.

« La petite boutique des horreurs » n’est pas la plus célèbre des comédies musicales. Créée dans le OFF-Broadway, c’est-à-dire dans les petites salles, elle s’est pourtant rapidement taillé une réputation. Pour Frédéric Brodard, qui tient le rôle principal masculin de la distribution chaux-de-fonnière, on doit cette reconnaissance à son style de pièce de théâtre aux airs quasi de vaudeville, mais aussi à la musique d’un compositeur, Alan Menken, dont le grand public connaît le travail puisqu’il a travaillé sur plusieurs longs-métrages Disney dans les années 90: