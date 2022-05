Désencombrer, organiser et partager ! Trois verbes derrière lesquels se cache peut-être un quotidien plus facile à gérer. Hélène Girard est une professionnelle de l’organisation et du désencombrement. Elle met sur pied le 24 mai à Neuchâtel un atelier pour simplifier la vie des mamans.Elle était l’invitée de La Matinale lundi: