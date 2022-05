RHNe saturé : aide de deux cliniques privées

Swiss Medical Network, via l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel et la Clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds, va aider le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), qui est saturé. Des patients y seront accueillis pour éviter que des opérations électives ne soient déprogrammées

Une telle collaboration des cliniques privées neuchâteloises du groupe Swiss Medical Network "a déjà fait ses preuves au plus fort de la crise Covid, en ce qui concerne certaines spécialités électives pour lesquelles elles ont reçu des mandats", a indiqué lundi le groupe.

En plus de cette aide immédiate, les deux cliniques sont allées plus loin dans leur proposition. Ne pouvant accueillir de patients en lit C - ces patients qui nécessitent un placement en centre de réadaptation et qui restent en soins aigus faute de place - car elles ne disposent pas de l’organisation médicale et soignante adaptée, elles proposent au canton de Neuchâtel une alternative s’appuyant sur le réseau de Swiss Medical Network.

Les hôpitaux du Jura bernois de St-Imier et de Moutier ont validé pouvoir prendre en charge, sans délai, respectivement deux et cinq patients lits C. "Si la problématique du nombre de lits C sur le canton devait s’avérer structurelle, la clinique Montbrillant et l’Hôpital de la Providence pourraient mener une réflexion sur la mise en place, en leur sein, d’une organisation pérenne pouvant accueillir ce type de patients", ont-elles expliqué.

Le RHNe avait informé le 29 avril que ses établissements étaient saturés, en raison des 30 à 40 patients Covid qui y occupent des lits de manière structurelle depuis des mois. Mais aussi et surtout des patients, souvent âgés et nécessitant un placement en EMS ou en clinique de réadaptation, qui restent hospitalisés faute de place. /ats-elc