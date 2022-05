Les bordures-tampon sont mieux respectées

Résultats réjouissants sur les 157 km de zones sensibles. A la suite d’une étude menée en 2020 par Pro Natura et le WWF sur le non-respect des bordures tampons, le Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) a réagi en mandatant l’Association neuchâteloise des agriculteurs en production intégrée (ANAPI). Le bilan est bon, les infractions vis-à-vis du respect des zones se trouvant entre la production agricole et les zones naturelles sensible ont considérablement baissé en 2021.

Le taux d’infractions représentait en 2020 35%, contre 1,6% aujourd’hui. /comm-elc