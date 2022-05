Manifestation non autorisée interrompue à Estavayer-le-Lac

Manifestation interrompue à Estavayer-le-Lac. La Police fribourgeoise est intervenue samedi soir pour un concert, mis sur pied sans autorisation, qui a réuni entre 250 et 500 personnes à la salle polyvalente de La Prillaz. L’entrée était payante et des boissons ainsi que de la nourriture étaient mises en vente. L’événement a donné lieu à plusieurs bagarres qui ont conduit la police à se rendre sur les lieux. Personne n’a été blessé. Plusieurs patrouilles ont procédé à l’évacuation des participants et l’organisateur sera dénoncé à la justice. /comm-sbe