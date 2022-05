Ambiance de Far West à Boudevilliers

Shérifs, cow-boys et Indiens ont rendez-vous à Boudevilliers ce week-end. Après quatre ans d’absence, Malabar City revient pour une 13e édition. Un village en bois inspiré du Far West a été créé pour l’occasion. « Cela représente 600 heures de montage et 1'000 heures de travail sur le week-end », détaille Florian Steiner, secrétaire de la société des loisirs, organisatrice de Malabar City.

La manifestation vaudruzienne propose divers concerts de musique country. Le groupe tchèque des Western Girls montera par exemple sur scène samedi soir. La capacité de la tente principale a été doublée pour cette édition. Autre nouveauté : un système de paiement cashless, sans argent qui circule dans la fête, a été mis en place. Le public est invité à acheter des cartes de diverses valeurs pour régler ses consommations.