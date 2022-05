À la découverte de la Collégiale de Neuchâtel

La Collégiale de Neuchâtel se dévoile au public à travers un cycle de conférences et de visites. Une manière de célébrer la réouverture de l’église emblématique, après 18 ans de travaux. Les événements se tiennent durant les mois de mai et de juin. Le premier rendez-vous a lieu ce jeudi dès 19h à la Collégiale avec deux conférenciers : Arnaud Besson et Grégoire Oguey. Leur conférence commune est intitulée « L’histoire de la collégiale, tout un chapitre ». Ils étaient les invités de La Matinale jeudi.