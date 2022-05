Trois châteaux, une gouvernance et l’attente

Une gestion commune pour les châteaux-musées de Valangin, Colombier et Boudry, c’était le projet lancé fin 2018 par le canton de Neuchâtel. Au premier semestre 2022, on ne voit rien venir. Entre les deux, il y a eu des rencontres avec les conservateurs, les sociétés d’amis, les associations qui gravitent autour des institutions, avec cette idée de tendre vers un modèle de gouvernance partagée.

Pour tester cette éventuelle collaboration, il y a eu le programme Ô Châteaux, une série de 7 manifestations dans les différents sites médiévaux du canton. Elles étaient prévues en 2020, elles ont été repoussées en 2021 en raison du Covid.

Le bilan de Ô Châteaux est couronnés de succès se réjouit le canton dans un communiqué diffusé à la fin de la semaine dernière.

Un bon point pour s’approcher des communs hôtes de ces musées et aborder des thématiques qui peuvent parfois crisper : les finances.

Avant l’été, un groupe de travail devrait se pencher sur différents scénarios et leurs coûts, histoire d’avoir de la munition pour séduire Boudry, Neuchâtel et Colombier

En attendant, le musée militaire de Colombier reste fermé. La conservatrice était partie sans être remplacée, c’était en 2014. Du côté de Boudry et de Valangin, on continue de faire comme on en a l’habitude, avec les moyens du bord, c’est-à-dire beaucoup de bénévolat et des heures pas toujours comptées avec parfois la lassitude qui revient et la passion qui la repousse… jusqu’au prochain assaut. /cwi