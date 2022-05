La 17ème Patrouille des glaciers de Jean-Claude Marguet

Un trio suisse a remporté dimanche la Patrouille des glaciers. Martin Anthamatten, Rémi Bonnet et Werner Marti se sont imposés après 06h35'56" d'effort.

Parmi les participants à cette fameuse course se trouvait une figure bien connue des Neuchâtelois : Jean-Claude Marguet. Le chef du service de l’enseignement obligatoire n’a manqué qu’une seule édition de la patrouille depuis 1988. Cette année, il était en lice avec Christophe Leuba et Lionel Borloz, sous les couleurs de l’équipe Régiment d’infanterie 8. Les trois hommes n’ont toutefois pas terminé la compétition. L’un d’eux s’est retrouvé en difficulté et l’équipe a été disqualifiée pour dépassement de temps. Jean-Claude Marguet retient toutefois avant tout le plaisir de participer. Il revient sur une édition particulière en raison du manque d’enneigement. Chaque année, le passionné de haute montagne constate l’avancée du réchauffement climatique. Jean-Claude Marguet était l’invité de La Matinale ce matin.