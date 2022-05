L’or bleu pour la Semaine de l’Europe

L’événement dépasse d’ailleurs les frontières de la Suisse, avec la participation de la commune toscane de Sansepolcro, Besançon et encore des villes de Newscastle upon Tyne (Royaume-Uni) et Neuburg an der Donau (Allemagne).

De la visite de station d’épuration au festival de jeu vidéo

Une trentaine d’événements gratuits ou à petits prix auront lieu du 5 au 15 mai, parmi lesquels du théâtre, une nouvelle exposition au Museum d’histoire naturelle, des visites guidées du réservoir des Valangines, de la station de pompage de Champ-Bougin et de la Step, ou encore le festival de jeux vidéo « Newcastle G4ming » et des conférences et tables rondes.

Le programme complet de la Semaine de l’Europe est à retrouver sur le site de la ville de Neuchâtel. /mde