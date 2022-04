La foudre frappe Courroux

Aucun départ de feu n’a été constaté par les pompiers du SIS Val Terbi et du Centre de renfort de Delémont, dépêchés sur les lieux, avec une trentaine d’hommes et plusieurs véhicules. Personne n’a été blessé. Selon le commandant du SIS Val Terbi, Anthony Voillat, deux maisons sont fortement endommagées et six autres ont eu des dégâts sur leur réseau électrique. /ncp