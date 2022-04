La Tête de Moine prend son envol à Bellelay. La 5e fête dédiée au célèbre fromage à la girolle a débuté vendredisoir. Place samedi matin à la cérémonie officielle en présence de nombreux invités politiques, économiques, touristiques et du monde agricole, du Jura bernois comme du canton du Jura. Le conseiller d'Etat bernois Pierre Alain Schnegg et le ministre jurassien Jacques Gerber se sont longuement exprimés sur la belle aventure que représente la Tête de Moine, un fromage à fort ancrage régional mais qui rayonne désormais très largement au-delà des frontières. Après trois ans d’absence, l’enthousiasme s’est fait ressentir samedi à Bellelay où le public était déjà au rendez-vous. Le maître de cérémonie et président de l’Interprofession de la Tête de Moine Jacques Gygax partage son état d'esprit :