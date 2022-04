Céline Vara rejoint le comité central de Pro Natura Suisse. Le Conseil des délégués de l'association de protection de la nature a élu la Verte comme membre de son organe supérieur pour les quatre prochaines années, lors d'une réunion à Bâle ce samedi.



Dans un communiqué, Pro Natura Suisse justifie son choix en expliquant que «le droit de l’environnement, mais également de l’aménagement du territoire ainsi que du droit administratif font partie de ses domaines de prédilection».



Céline Vara affirme quant à elle «se réjouir de mettre à contribution ces connaissances et compétences au service de la plus ancienne organisation de protection de la nature en Suisse.» Le Comité central qu’elle rejoint est formé de dix membres et constitue l’organe exécutif de l’association. /comm-cde